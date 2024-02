Corinthians vai atrás de Cacá, zagueiro do Athletico-PR

A diretoria do Corinthians não descansa e vai atrás de mais um reforço. Desta vez o zagueiro Cacá, de 24 anos, que atualmente defende o Athletico, está na alça de mira, O jogador, porém, pertence ao japonês Tokushima Vortis, da segunda divisão.

O clube paulista, dessa forma, tenta a contratação por empréstimo. Existe opção de compra com valor a ser definido posteriormente. A diretoria do Timão tenta uma engenharia financeira para concluir a contração em definitivo brevemente.

Cacá, que ano passado foi titular do Furacão, tem treinando separadamente do grupo desde o desde o início do ano. Isso porque o clube será obrigado a exercer a compra dele por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 17,4 milhões na cotação atual) caso o jogador faça 30 partidas.

Até agora, no entanto, o zagueiro disputou 20 partidas pelo Rubro-Negro paranaense e marcou dois gols.

O zagueiro começou a carreira no Cruzeiro. Após ser titular em 2020 no time mineiro, Cacá acabou negociado no início do ano seguinte para o futebol japonês, por R$ 10 milhões.

O contrato de Cacá com o Tokushima vai até dezembro de 2025. A multa para deixar o clube japonês, no entanto, está na casa dos 6 milhões de dólares (cerca de R$ 29,9 milhões na cotação atual).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.