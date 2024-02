Corinthians está na final da Supercopa feminina

Campeão de tudo no futebol feminino, o Corinthians está em mais uma final. Nesta quinta-feira (15/2), na Neo Química Arena, as “Brabas” venceram uma de suas maiores rivais, a Ferroviária, por 2 a 0, pela semifinal da Supercopa. Com isso, se qualificou para a grande final, que será neste domingo, contra o Cruzeiro. Os gols foram de Mariza e Gabi Zanotti.

Assim. o Coritnhians, que venceu as duas primeiras edições da competição, busca o tricampeonato e manter o status de único campeão do torneio. O Cruzeiro (que venceu o Avaí Kindemann na semifinal por 3 a 0, com dois gols de Banca Brasil e um de Mari Pires) chega na final desta competição pela primeira vez.

Corinthians decide no primeiro tempo

A Ferroviária começou assustando, tentando buscar o gol nos primeiros minutos. Mas, depois dos dez minutos, o Corinthians passou a dominar e chegou ao gol aos 26 minutos. Yasmin cobrou falta na área e a zagueira Mariza se antecipou às marcadores e tocou para a rede.

Apesar de acertar o travessão corintiano num chute de Duda Santos (ex-Palmeiras e contratada nesta temporada), a Ferroviária era dominada e acabou levando mais um gol antes do intervalo. Gabi Portilho fez uma jogada sensacional pela direita e cruzou para Gabi Zanotti concluir de primeira.

No segundo tempo, o Corinthians se resguardou na defesa, levando pressão da Ferroviária, que quase diminuiu com Katiuscia. Contudo, as Brabas também aasustaram e obrigaram a goleira Luciana a grandes defesas.

