Hansi Flick apontado como possível substituto de Xavi no Barcelona

O treinador alemão, Hansi Flick, trocou de empresário e agora é representado por Pini Zahavi, amigo próximo de Laporta, presidente do Barcelona. Dessa maneira, é possível haver uma aproximação do treinador com o clube catalão. A imprensa espanhola coloca o alemão como a principal escolha da diretoria do Barça para substituir Xavi no final da temporada. No entanto, o Bayern de Munique também estaria interessado em tê-lo de volta.

Zahavi, que também é o agente de Lewandowski, tem laços estreitos com Laporta, mas também mantém conexões importantes no Bayern. De acordo com informações da imprensa alemã, o clube de Munique trabalha com a possibilidade da saída de Thomas Tuchel, e o retorno de Flick também é uma opção para o ex-técnico da seleção alemã.

