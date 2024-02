Milan arrasa Rennes e se aproxima do mata-mata da Liga Europa

Nesta quinta-feira (15/2), pela repescagem da Liga Europa, o Milan fez bonito. No San Siro, em Milão, bateu o Rennes por 3 a 0. O jogo foi o de ida, envolvendo um dos times que terminaram em terceiro lugar na Champions (Milan) e o segundo colocado de um dos grupos da Liga Europa. Dominante boa parte do tempo, os italianos chegaram aos gols com Loftus-Cheek e Rafael Leão.

Com a excelente vitória, o Milan avançará às oitavas da Liga Europa mesmo que perca por dois gols de diferença na partida de volta, na França, dia 22. O Rennes terá de devolver a diferença de três gols para levar aos pênaltis. Ou golear a partir de quatro gols para as oitavas.

Veja aqui os jogos da Liga Europa

Milan dominante

O Milan fez um primeiro tempo muito bom, conseguindo envolver o time francês, muito fechado. Chegou ao primeiro gol aos 32 minutos. Florenzi cruzou na medida para Loftus-Cheek abrir o placar. O mesmo Loftus-Cheek faria o segundo já aos dois minutos da etapa final. Dessa forma, a vantagem deu total tranquilidade ao time da casa, que ampliou aos sete. Rafael Leão deu um passe de calcanhar para Hernández, que foi ao fundo e cruzou rasteiro. Rafael Leão pegou de primeira para fazer uma pintura.

Depois dos dez minutos, os times passaram a construir várias boas oportunidades. Mas aí brilharam os dois goleiros. Tanto Maignan (Milan) quando Mandanda fizeram ótimas intervenções. Enfim, triunfo com autoridade dos milanistas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.