Bahia e América-RN jogam nesta quinta-feira (15/2) pela terceira rodada da Copa do Nordeste,às 20h (de Brasília). O Tricolor baiano integra o Grupo B, tem três pontos e espera se recuperar a derrota para o Ríver, do Piauí, na rodada passada. Já o time potiguar perdeu seus dois jogos e está na lanterna do Grupo A.

A Voz do Esporte fará uma cobertura de primeira deste jogo e abre as transmissões às 18h30. Christian Rafael está no comando e na narração do duelo.