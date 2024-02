Damián Suárez é regularizado e está livre para estrear pelo Botafogo

O lateral-direito Damián Suárez está liberado para estrear pelo Botafogo. O nome do uruguaio apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, dessa forma, o jogador está regularizado no Campeonato Carioca.

O Zorro, apelido do lateral de 35 anos, poderá fazer sua estreia já no próximo domingo. O Botafogo tem clássico contra o Vasco, no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília).

A chegada de Damián Suárez era vista como fundamental pelo técnico Tiago Nunes, que perdeu Di Plácido nesta temporada. Com Rafael machucado, o Botafogo contava apenas com o jovem Mateo Ponte, de 20 anos, para a função.

Até o momento, sem contar Suárez, o Botafogo anunciou outros sete jogadores: John, Lucas Halter, Alexander Barboza, Pablo, Jefferson Savarino, Luiz Henrique e Jeffinho. Outros dois nomes também assinaram pré-contrato, mas a tendência é que cheguem somente no meio do ano. São eles: Allan, volante do Al-Wahda (EAU), e Igor Jesus, atacante do Shabab Al-Ahli (EAU).

A direção alvinegra, porém, tem a intenção de fechar com novos jogadores antes do fim da janela de transferências. Vale lembrar que o prazo para contratações vai até o dia 7 de março.

