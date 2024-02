Bangu e Flamengo jogam pelo Cariocão-2024 nesta quinta-feira (15/2), às 21h30 (de Brasília). Porém, o duelo é no Batistão, em Aracaju, capital de Sergipe. O Rubro-Negro tem 15 pontos e assumirá a liderança se vencer a partida. Já o Bangu, em 10º lugar, com cinco pontos, praticamente se livra de qualquer risco de rebaixamento se conseguir um bom resultado. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. Diego Mazur estará no comando e na narração a partir das 20h (de Brasília).

A cobertura ainda contará com Paulo Carvalho nos comentários e com Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte. É só clicar na arte acima.

