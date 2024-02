Palmeiras voltará a mandar jogo em Barueri, diante do Mirassol

Pela terceira vez neste Paulistão, o Palmeiras irá jogar em Barueri. A equipe já solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o jogo diante do Mirassol, no dia 24, aconteça no estádio. O clube ainda não tem o Allianz Parque à sua disposição, por conta de reformas no gramado.

Anteriormente, o Palmeiras já tinha realizado a partida contra Ituano em Barueri. No próximo domingo, o clássico contra o Corinthians também será no local, o que fará portanto, o estádio receber três jogos do Verdão antes mesmo do fim de fevereiro. Como a Arena Barueri é administrada por uma empresa do grupo Crefisa, liderado pela presidente Leila Pereira, o clube não tem gastos com aluguel do local.

Enquanto isso, a WTorre promete entregar o novo gramado no Allianz até o próximo dia 20, mas o Palmeiras ainda precisará de um tempo para se adaptar ao novo piso. Dessa forma, o retorno à casa permanece com data incerta. A diretoria, aliás, já estuda uma forma de receber uma indenização pelo período em que está fora de seu estádio.

