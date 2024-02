Bragantino terá Léo Ortiz na pré-Libertadores, mas Flamengo ainda negocia por zagueiro

O fim da novela sobre o futuro do zagueiro Léo Ortiz ainda segue indefinido, mas ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. Afinal, com o prazo para inscrever atletas para a fase preliminar da Libertadores, o Red Bull Bragantino definiu que terá o zagueiro no torneio. A atitude, porém, não altera em nada o interesse do Flamengo no defensor.

O clube paulista disputa a segunda fase do torneio da Conmebol na próxima semana, contra o Águilas Doradas (COL). Caso avance, o Massa Bruta duelará contra o vencedor de Botafogo e Aurora (BOL) por uma vaga na fase de grupos. O “ge” noticiou a inscrição primeiramente.

O regulamento da Libertadores, contudo, permite que um jogador atue por dois times diferentes, desde que em fases distintas. Ou seja, com a inscrição de Léo Ortiz nesta fase prévia, ele poderá jogar a fase de grupos pelo Flamengo, caso os clubes se acertem.

Flamengo e Bragantino seguem negociando a transferência do zagueiro de 28 anos para o clube carioca, mas ainda não chegaram a um acordo. Os paulistas querem cerca de 8,5 milhões de euros (R$ 45,4 milhões), e o Rubro-Negro tenta se aproximar dos valores entre quantias fixas e bônus.

Enquanto não define sua situação, Léo Ortiz segue à disposição de Pedro Caixinha no Bragantino. O camisa 3 fez sete partidas em 2024, com dois gols marcados e uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.