Inter de Milão x Salernitana: escalações e onde assistir

Líder do Campeonato Italiano em ação nesta sexta-feira (16). A Inter de Milão recebe a Salernitana às 17h, no estádio Giuseppe Meazza, em duelo válido pela 25ª rodada do Calcio. A partida coloca frente a frente o primeiro contra o último colocado.

Como chega a Inter de Milão

Líder isolada da competição, a Inter de Milão está com 60 pontos e sete de vantagem para a Juventus, segunda colocada. Além disso, a Internazionale tem uma partida a menos e pode ampliar ainda mais sua “gordura” na ponta da tabela.

Em contrapartida, a equipe está focada em seu compromisso pelas oitavas de final da Champions, quando mede forças com o Atlético de Madrid na próxima terça-feira (20), às 17h. Dessa maneira, a expectativa é que a Inter tenha alguns jogadores preservados para o compromisso diante dos lanternas.

Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Juan Cuadrado são ausências confirmadas na Inter.

Como chega a Salernitana

Por outro lado, a Salernitana vive um momento completamente oposto. A equipe tem a pior campanha da Serie A e venceu apenas duas partidas em 24 jogos.

Assim, a Salernitana somou apenas 13 pontos e está com sete a menos que a Sassuolo, primeira equipe fora da zona de rebaixamento que, inclusive, tem uma partida a menos que seus concorrentes pela permanência.

Além disso, a Salernitana terá que superar os desfalques de Domagoj Bradarić, suspenso, enquanto Federico Fazio e Norbert Gyomber, seguem fora por motivos de lesão.

Inter de Milão x Salernitana

25ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 16/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Inter de Milão: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Salernitana: Guillermo Ochoa; Alessandro Zanoli, Niccolò Pierozzi, Jérôme Boateng e Marco Pellegrino; Domagoj Bradaric, Grigoris Kastanos e Giulio Maggiore; Toma Basic, Antonio Candreva e Boulaye Dia. Técnico: Pippo Inzaghi.

Árbitro: Marco Piccinini (ITA)

VAR: Marco Serra (ITA)

Onde assistir: ESPN e Star+

