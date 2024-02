Moreira fará exames para saber se desfalcará o São Paulo

O lateral-direito Moreira terá que passar por exames no São Paulo, após o clássico desta quarta-feira (14), diante do Santos. O jogador sentiu dores na coxa direita e começou um tratamento no Reffis tricolor, nesta quinta. Ainda assim, ele passará por uma avaliação médica para saber se há lesão no local.

Moreira, na verdade, nem chegou a entrar em campo pelo São Paulo. Ele sentiu dores ainda durante o aquecimento e o técnico Tiago Carpini precisou escalar Bobadilla em seu lugar. A outra opção para a lateral direita são-paulina, Igor Vinícius, ainda está em fase final de recuperação e não atuou. Em campo, o Tricolor perdeu por 1 a 0.

Caso Moreira tenha, de fato, uma lesão, Carpini será obrigado a improvisar no setor. A próxima partida do São Paulo será no sábado, diante do Bragantino. A partida será no Morumbi, pela nona rodada do Paulistão.

