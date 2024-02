Flaco López decide outra vez e Palmeiras vence São Bernardo

Num jogo marcado pelo domínio do Palmeiras e por uma falta de luz que paralisou as ações por 25 minutos, o Verdão derrotou o São Bernardo por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), fora de casa. O jogo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista e marcou mais um triunfo na série positiva da equipe no Estadual. O Alviverde soma agora 17 pontos, com cinco vitórias e dois empates, ainda invicto. Novamente, o argentino Flaco López foi o herói, entrando no segundo tempo e fazendo o gol decisivo.

Primeiro tempo

O Palmeiras dominou os dois primeiros tempos, isto é, o que aconteceu antes e depois da falta de luz no Estádio Primeiro de Maio. Nos primeiros minutos, o goleiro do São Bernardo, Alex Alves, foi o principal nome do jogo, aparecendo em duas chegadas de Rony e uma de Luís Guilherme. O camisa 31 ainda chutou para fora, perdendo uma boa chance. Depois disso, veio o apagão que paralisou a partida por quase meia hora. Mas, depois de as luzes se acenderem, o Verdão continuou melhor e chegou pelo menos mais duas vezes. Com Rony, que deu uma bicicleta para defesa de Alex Alves, e Endrick, que chutou para fora. O Bernô até chegou, em disparo de Hélder que Marcelo Lomba defendeu, mas foi só.

Segundo tempo

Após o intervalo, o panorama não mudou e o Palmeiras continuou apertando o São Bernardo, mas o gol não saía. Rony bateu para fora e Endrick obrigou Alex Alves a fazer bela defesa. O goleiro do São Bernardo apareceu bem novamente em finalização de Jjon Jhon, de fora da área. Mas, quando parecia que o empate viria e o goleiro seria o herói, acabou vindo o gol. Flaco López, que tinha entrado havia pouco tempo, abriu para Estevão na direita; o garoto cruzou, Alex Alves saiu mal e o argentino cabeceou para marcar seu quinto gol na temporada, o da Vitória. Nos acréscimos, Hugo Sanches aproveitou cochilo da defesa palmeirense e quase marcou, mas chutou em cima de Lázaro.

SÃO BERNARDO 0x1 PALMEIRAS

Oitava rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 15/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Silvinho e Lucas Lima; Lucas Tocantins, João Carlos e Matheus Régis. Técnico: Márcio Zanardi.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Moreno, Gabriel Menino e Jhon John; Luís Guilherme, Endrick e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Lucas Lima, Pedro Carrerette, Hélder, Wesley, Forster (SBE); Vanderlan, Jhon Jhon (PAL)

Gol: Flaco López, 41’/2ºT (0-1)

