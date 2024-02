Lucas Silva explica confusão no fim do clássico

Logo que acabou o clássico entre Cruzeiro e América, vencido por 2 a 0 pelo Coelho, uma confusão se formou em campo. O atacante Renato Varanda, autor do segundo gol, foi perseguido por alguns jogadores da Raposa, em especial William. A confusão, aliás, só não foi maior porque o jogador foi direto para o vestiário.

Após a partida, Lucas Silva, capitão do Cruzeiro, explicou o ocorrido: “Na hora que ele fez o segundo gol, ele comemorou de um jeito diferente, querendo se aparecer demais, se expor. E acho isso desnecessário e é claro que a gente vai cobrar aqui na nossa casa não vão fazer o que querem”.

Lucas vê bons e maus momentos do time no jogo

O resultado, todavia, não tve grandes consequências para o clube na tabela de classificação. O Cruzeiro segue na liderança do Grupo A, com 10 pontos ganhos. Sobre o jogo em si, o volante viu altos e baixos na atuação cruzeirense.

“Tivemos bons e maus momentos. Contudo, em alguns desses momentos de baixa, sofremos os gols. Mas agora é manter sempre esse trabalho. Estamos conseguindo executar o que treinamos e planejamos na maioria dos jogos. É início de temporada e o grande exemplo que demos foi a vitória no outro clássico. É esse o jogo que a gente quer manter para o restante do ano”.

Destaque do time na temporada até o momento, Matheus Pereira viu méritos mesmo com a derrota: “Faltou o gol. Criamos jogadas, o primeiro tempo muito bom. Faltou definição no último terço. William e Arthur acharam bons passes. No contra-ataque, por fim, eles acharam dois gols e foram mais felizes. É o que acontece quando não aproveitamos”.

