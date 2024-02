Bahia vence o América-RN e assume liderança na Copa do Nordeste

O Bahia voltou a vencer na temporada. Com gols ‘estreantes’ de Santiago Arias e Caio Alexandre, além de Ademir, o Tricolor de Aço superou o América-RN por 3 x 0, nesta quinta (15), pela terceira rodada da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova.

Assumindo, assim, a ponta no Grupo B pelo saldo de gols – ultrapassando o Fortaleza.

A partida marcava a estreia de Santiago Arias, lateral-direito colombiano, ex-Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, pelo tricolor.

E foi logo dele o gol que abriu o marcador, aos 24′ do primeiro tempo. Jean Lucas bateu escanteio da esquerda e o camisa 13 subiu mais que todo mundo para fazer 1 x 0.

12 minutos mais tarde, Caio Alexandre (que fazia seu sétimo jogo pelo Bahia) marcou pela primeira vez por seu novo clube.

E foi um belo gol: recebeu na direita, fez jogada invididual com direito a caneta e ‘le roulette‘ (giradinha do Zidane) antes de chutar cruzado para dobrar a vantagem.

Na segunda etapa, Ademir fechou o caixão aos 14’ após sobra de defesa do goleiro dentro da grande área.

Confirmando a bela vitória, em jogo que contou com 27 finalizações do time da casa (sendo dez no gol).

A vitória faz com que o Bahia ultrapasse o Fortaleza na liderança do Grupo B do Nordestão. Ambos os times possuem seis pontos, mas o saldo do time baiano é melhor (3 x 2).

Já o América ocupa a lanterna do Grupo A, com três derrotas em três jogos.

Após dois compromissos seguidos pela Copa do Nordeste, o Bahia agora se volta para o Baianão. Enfrenta ninguém menos que o maior rival Vitória, no Barradão, no domingo (18), às 16h (de Brasília), pela sétima rodada.