Larcamón vê derrota como chance de aprendizado

A primeira derrota como comandante do Cruzeiro não tirou a serenidade do técnico Nico Larcamón. Ao contrário, após a partida, o argentino afirmou que todos no clube devem aproveitar a oportunidade para tirar lições do revés por 2 a 0 diante do América, na noite desta quinta-feira (15), no Mineirão.

“Acho que hoje foi uma noite com muita oportunidade de aprendermos coisas importantes para o futuro e o caminho que queremos seguir. Logo estaremos na fase decisiva desta competição então temos que tirar as lições agora”, considerou.

Larcamón diz que gol do América foi o ponto de virada

O treinador, que iniciou seu trabalho à frente da Raposa no início do ano, disse que a atuação da equipe não foi ruim o tempo todo. Por isso, quer levar os pontos positivos para somar com que o time fez de positivo até o momento.

“Acho que tivemos um bom desempenho até o gol do rival. Depois que sofremos, não fizemos o que deveríamos fazer. Mas sei que estamos em uma etapa de construção. Ganhamos contra o Atlético-MG e não vimos como se tudo estivesse maravilhoso. Então não vai ser agora que daremos as coisas como perdidas. Inegavelmente é uma oportunidade para aprender” concluiu.

