Para Abel, Palmeiras merecia vitória mais ampla em São Bernardo

O magro triunfo por 1 a 0, do Palmeiras sobre o São Bernardo, foi fruto de uma boa atuação alviverde, de acordo com o técnico Abel Ferreira. Mas o português acredita que o resultado poderia ter sido até mais amplo. O gol, afinal, saiu apenas nos minutos finais, com o artilheiro Flaco López, num resultado que manteve o Verdão invicto no Estadual.

Após o jogo, Abel destacou que o Palmeiras fez uma bela partida, a qual dominou inteiramente, ainda que o placar tenha sido apertado. O treinador destacou que o triunfo foi justo e que, agora, já está com a cabeça voltada no clássico de domingo, contra o Corinthians.

“Foi um jogo agradável de ver, emocionante. Nosso time tentou até o fim a vitória e foi justamente premiado com os três pontos. Mas, tenho que dizer: merecíamos um resultado bem mais elástico. Agora, devemos recuperar os que jogaram, treinar os outros e escolher o melhor onze para o Dérbi”, disse Abel, apontando ainda como seu time se comportou diante de um fechado São Bernardo:

“Eu contava que o São Bernardo viesse com uma linha de cinco, mas começou com uma de quatro. Depois, o jogador (Silvinho) se lesionou e passou para linha de cinco, mas nossos jogadores se adaptaram rapidamente, sem perder o volume ofensivo. Fico feliz pelas trocas que fiz, é preciso coragem, audácia. Queremos energia, jogo intenso, dinâmico. E ninguém tirou o pé, ninguém se lesionou”.

