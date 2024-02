Clubes pedem à CBF a paralisação do Brasileiro durante a Copa América

Alguns clubes da elite do futebol brasileiro se reuniram para solicitar à CBF a paralisação da Série A durante a disputa da Copa América. No caso, o grupo é formado por nove integrantes dos 20 que estarão na Primeira Divisão nesta temporada. Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco fizeram o pedido, pois entendem que terão muitos desfalques no Brasileirão durante o torneio de seleções. A maior entidade do futebol brasileiro já recebeu o documento. Contudo, ainda não enviou uma resposta. A informação inicial é da ‘Band’.

Na verdade, estes clubes sugeriram uma alteração no calendário do futebol brasileiro. Isso porque eles fizeram uma recomendação para inverter compromissos do Brasileirão com os da Copa do Brasil durante a disputa da Copa América. A ideia é colocar à frente as fases de oitavas e quartas de final da competição mata-mata. Consequentemente, promover um adiamento das quatro rodadas da Série A, que inicialmente conflitariam com a realização do torneio de seleções.

Assim, caso a CBF concorde com a mudança, além da antecipação dos compromissos de oitavas e quartas da Copa do Brasil, haverá também um atraso da decisão do campeonato. Provavelmente, os jogos da final ocorreriam entre os dias 11 e 15 de dezembro, após o término da Série A.

CBF não pode interferir na convocação para a Copa América

A Copa América vai ocorrer entre os dias 20 de junho e 14 de julho nos Estados Unidos. Como o campeonato integra o calendário de competições da Fifa, a liberação dos atletas que estiverem em convocações é obrigatória. Na última data Fifa, em novembro de 2023, 29 jogadores que faziam parte de elencos de clubes da Série A incorporavam listas de seleção da América do Sul.

