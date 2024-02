‘O cara do momento’? Flaco López pede passagem no Palmeiras

Quem é o cara do momento? Para o torcedor do Palmeiras, com certeza a resposta é Flaco López. O atacante vive sua melhor fase com a camisa alviverde e se tornou o artilheiro da equipe neste começo de temporada e também do Paulistão. Até aqui são sete jogos e cinco gols marcados, ultrapassando Raphael Veiga na artilharia. Assim, o argentino começa a colocar uma pulga atrás de orelha de Abel Ferreira.

Isto porque o atacante teoricamente disputa vaga com Endrick. O jovem, apesar de sair do Palmeiras no segundo semestre, deve seguir no time titular do Palmeiras. Mas o argentino é no momento o jogador mais perigoso do ataque alviverde. Assim, Abel Ferreira cogita uma formação que faça os dois atuarem juntos.

Contra o São Bernardo, Abel Ferreira decidiu escalar Endrick ao lado de Rony. Apesar da dupla criar muitas oportunidades de gol, foi apenas com Flaco López que o Verdão conseguiu balançar as redes. Mostrando a confiança que o jogador veio adquirindo durante a temporada.

Além disso, o centroavante viu o Palmeiras rejeitar ferozmente uma proposta do River Plate no começo do ano. Sem muitas oportunidades na temporada passada, o argentino não descartava uma mudança de ares. Mas a diretoria e a comissão técnica do Verdão sempre entenderam que ele teria um papel importante dentro da equipe.

O momento de Flaco López

O argentino, portanto, atuou em sete dos oito jogos deste começo de 2024, sendo titular em cinco deles. É o jogador com mais cabeceios no Campeonato Paulista (10) e o terceiro com mais finalizações (16). Aliás, ele empatou com Delatorre na artilharia do Paulistão, com cinco gols.

