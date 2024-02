Irmão de Pedro, do Flamengo, é assaltado no Rio de Janeiro e levam carro do jogador

O irmão do atacante Pedro, do Flamengo, Victor Guilherme, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro. Aliás, o carro do atleta foi levado pelos bandidos e ainda não foi encontrado.

Victor estava a caminho do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para buscar o atacante do Flamengo, que marcou os três gols da vitória do Rubro-Negro sobre o Bangu, em partida realizada em Aracaju.

A ação aconteceu entre 2h e 3h de sexta-feira. Eles levaram a Defender Land Rover, cor cinza, que pertence ao atacante.

Os criminosos, aliás, chegaram atirando contra o veículo. O irmão de Pedro então desceu do carro. Ele teve ainda seus pertences roubados antes do término da ação. Um motoqueiro que viu tudo ajudou Victor e o levou até o posto policial mais próximo.

O Flamengo agora é o líder da Taça Guanabara. O Rubro-Negro chegou aos 18 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que liderava o torneio, mas empatou com o Vasco na última quarta-feira. O time da Gávea supera o Tricolor nos critérios de desempate. O Bangu, por sua vez, segue com cinco, na décima colocação.

