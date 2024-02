Corinthians faz planos para ter reforços no clássico contra o Palmeiras

O Corinthians já iniciou sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, que acontece neste domingo (18), às 18h, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. E para o dérbi, o técnico António Oliveira convive com a expectativa de contar com seu trio de reforços. Afinal, o Timão corre para regularizar ainda nesta sexta-feira (16) o lateral-direito Matheus França, o meia Igor Coronado e o atacante Pedro Henrique.

Dos três reforços contratados nesta semana, dois deles devem ser relacionados para o clássico. Caso sejam regularizados a tempo, Matheus França e Pedro Henrique podem estar no banco de reserva contra o Palmeiras. De acordo com o Timão, a explicação é simples. Os dois já vinham treinando em seus respectivos clubes e estão na melhor forma física para jogar, apenas necessitando de entrosamento.

Já Igor Coronado rescindiu contrato com o Al-Ittihad em 7 de fevereiro. O seu último jogo aconteceu no dia 26 de dezembro, quando atuou por 70 minutos na derrota do seu antigo clube para o Al Nassr, pelo Campeonato Saudita.

Aliás, Coronado chega ao Brasil na manhã desta sexta-feira, em voo de mais de 20h e duas escalas. O meia passará por exames médicos antes de assinar o contrato válido por duas temporadas. Assim, o Timão acredita que ele não terá tempo e nem descanso para poder se preparar para um clássico tão pegado.

A tendência é que Coronado apareça na lista de relacionados para o duelo no meio de semana, contra o Cianorte, pela Copa do Brasil. Contudo, o Timão tem até esta sexta-feira, às 19h, para regularizar seus novos reforços.

