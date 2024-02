Ex de Neymar inicia namoro com ex da mãe do jogador

A miss bumbum Ellen Santana está de namorado novo. E se trata de Thiago Ramos. Em toda essa história, no entanto, o que chama atenção é que a mulher é ex-affair de Neymar e o modelo é ex-namorado de Nadine Santos, mãe do craque brasileiro.

O jornal “Extra” foi o primeiro a informar sobre o novo relacionamento. Ellen e Thiago foram vistos, afinal, aos beijos em um camarote durante o carnaval.

Vale lembrar que Thiago e Nadine tiveram relacionamento conturbado entre 2020 e 2023, com idas e voltas e muitas brigas públicas. Já Ellen e Neymar ficaram enquanto o camisa 10 ainda vestia a camisa do Santos.

Neymar volta ao Al-Hilal

Neymar retomou o tratamento da grave lesão no joelho esquerdo no Al-Hilal, nesta quarta-feira (14), após quase quatro meses no Brasil. A tendência, no entanto, é que Neymar só volte a disputar uma partida oficial na próxima temporada, a partir de agosto. Dessa maneira, ele deve ficar fora da Copa América, entre junho e julho.

Neymar estava no Brasil desde que se lesionou na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, no último dia 17 de outubro. O atacante sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. Dessa maneira, o craque disputou apenas cinco partidas pelo Al-Hilal, com um gol marcado.

