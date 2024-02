Investidor do Cruzeiro comenta temporada: ‘Vendo um ano positivo’

Um dos investidores e apoiador da gestão Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço avalia a temporada de maneira positiva até o momento.

Inicialmente, o torcedor da Raposa garante que é preciso ter cautela, mas alerta para um ano com expectativa grande para os cruzeirenses.

“Nós estamos vendo um ano muito positivo, fazendo as contratações pontuais, certinhas, sem atropelar a regra do clube, e graças a Deus está dando certo. Nossa expectativa é que nesse ano a gente chegue num patamar maior e não passe aperto como no ano passado. E nossa ideia é ir torcendo e ver se a gente belisca ao menos uma sul-Americana”, disse em entrevista ao “OTempo”.

Apesar da derrota para o América, por 2 a 0, na noite dessa quinta-feira (15), o Cruzeiro vive um bom momento na temporada. A Raposa lidera o Grupo A, com 10 pontos, e tem menor pontuação apenas que o Coelho, que tem 13 somados.

