Welington espera ‘valorização’ para renovar com o São Paulo

De negociável a titular absoluto. O momento de Welington no São Paulo mudou rapidamente neste começo de 2024. O jogador tem contrato com o Tricolor Paulista até o final do ano e ainda conversa com o clube sobre uma possível renovação. Tudo isso quando outras equipes da série A manifestam interesse pelo jogador.

No início do ano, o lateral-esquerdo tinha tudo para deixar o clube. Em seu último ano de contrato e com nome no futebol exterior, o São Paulo via com bons olhos fazer um dinheiro em um dos seus jogadores mais promissores. Contudo, a saída de Caio Paulista fez os planos do clube mudarem. Agora, Welington espera receber uma valorização para permanecer no clube. Entretanto, ele não esconde o carinho que tem pelo Soberano.

“Espero que seja uma proposta daquilo que eu estou merecendo. Já faz três anos que estou no profissional fazendo bons jogos. É tudo merecimento. Espero que entrem em acordo e o que for para ser, será”, disse Welington, que prosseguiu:

“Tá na mão dos meus empresários e da diretoria. Estão conversando. Espero que dê tudo certo. É um clube que eu amo. Temos que ver propostas com bons olhos. É um reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Acho que não era para ser naquele momento. Fiquei, fui campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Tudo tem seu tempo. Enquanto eu estiver no São Paulo, vou procurar dar meu melhor”, completou o lateral, em entrevista ao ‘Uol’.

Welington dá ‘conta do recado’

Assim, o jogador tornou-se titular do time e sem um reserva imediato. Afinal, seu substituto é o jovem Patryck, que o São Paulo ainda não considera para aguentar o tranco de jogos mais importantes. Welington é o atleta com mais minutos nesta temporada e, segundo ele, não precisa trazer mais ninguém que ele dá conta do recado.

“Eu dou conta do recado, pode deixar (não precisa trazer ninguém). É só se preparar bem, mas manter o foco. Claro que temos 70 jogos no ano. É difícil um atleta jogar todos. Tem que aliar um revezamento, mas tem também o Patryck e a gente confia bastante nele. É um garoto da base, a gente acolhe bastante quem sobe. Sempre que tem oportunidade tento conversar com ele. Independentemente dele ser da mesma posição, procuro sempre ajudar. Apesar da minha pouca idade, estou aqui há mais tempo que ele e procuro ajudar. No que depender de mim, o que ele precisar pode sempre contar”, finalizou Welington.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.