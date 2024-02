Tite destaca equilíbrio do Flamengo: ‘Faz e não toma’

O Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 em Aracaju (Sergipe) e chegou na liderança do Campeonato Carioca. Assim, Tite concedeu uma entrevista para imprensa e destacou o equilíbrio dos jogadores rubro-negros em campo.

“Ninguém faz teste no Flamengo, são oportunidades que surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles os mais experientes ou oriundos da base. E não é a defesa que toma ou faz gol, é um time que é equilibrado. Sabe conjuntamente fazer três gols, tem média de mais de dois por jogo, um número altíssimo de finalizações, uma equipe que mais rouba a bola no campo adversário e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso não toma gol. Equipe faz e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca”, disse Tite.

Importância de BH no Flamengo

Em seguida, Tite comentou sobre os pontos positivos de Bruno Henrique. O camisa 27 entrou na vaga de Luiz Araújo no segundo tempo e participou de ataques ofensivos no fim do jogo.

“A velocidade do Bruno é impressionante. Vê como é importante o Cebola com um jogo mais apoiado. Vertical, sim, mas não tanto como o BH. Mas você pode usar tanto de um lado ou no outro o Cebola e o Luiz, da mesma forma, como o BH na esquerda, mas também se adaptando em alguns momentos para utilizá-lo em um ou outro lado”, afirmou Tite.

Aliás, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (20/02), diante do Boavista, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está com mesmo número de pontos do Fluminense no Campeonato Carioca, mas leva vantagem por conta do número de gols sofridos.

