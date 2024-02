Técnico do Bayern detona jogadores: ‘Não são tão bons quanto eu pensava’

A derrota para a Lazio nas oitavas de final da Liga dos Campeões abalou de vez o Bayern de Munique. A crise que se instalou no clube estourou como uma bomba no vestiário. Segundo o canal “Sky Germany”, o técnico Thomas Tuchel confrontou os jogadores e fez duras críticas ao elenco.

“Vocês não são tão bons quanto eu pensava. Vou ter que me adaptar ao nível de vocês”, detonou Tuchel, de acordo com a emissora.

A temporada, de fato, está aquém do esperado. O Bayern levou de 3 a 0 do Bayer Leverkusen na última rodada do Campeonato Alemão, o que aumentou a crise no clube. Com isso, os bávaros ficaram a cinco pontos do rival do último fim de semana na tabela de classificação.

Para piorar, o Bayern foi eliminado por uma equipe da terceira divisão na Copa da Alemanha. Na Liga dos Campeões, perdeu por 1 a 0 para a Lazio, na Itália, e precisa vencer por dois gols de diferença na Alemanha, no dia 5 de março.

CRÍTICAS A TUCHEL NO BAYERN

Segundo a “Sky Germany”, o cargo de Tuchel está por um fio. Assim, ele não deve seguir no clube na próxima temporada. O principal favorito para assumir o posto é o espanhol Xabi Alonso, treinador do próprio Bayer Leverkusen, que vem fazendo campanha invicta no Alemão, com 17 vitórias e quatro empates em 21 jogos. A equipe ainda está viva na Copa da Alemanha e nas oitavas de final da Liga Europa, esperando a definição do adversário da fase mata-mata.

Já o jornal “Bild” fez uma pesquisa com torcedores, que apontaram uma queda vertiginosa na popularidade do treinador. Dos 370 mil participantes, 83% acreditam que o comandante não é mais o homem certo para estar à frente do Bayern.

