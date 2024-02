Um dos líderes do elenco, Éder fala sobre início de ano promissor do América-MG

Após cinco rodadas do Mineiro, nada de Galo nem Raposa. Quem manda no campeonato é o América-MG, numa campanha até aqui irretocável e invicta, com quatro vitórias, um empate, melhor ataque (16 gols) – graças a impressionantes goleadas de 6 a 0 e 6 a 1 – e a melhor defesa, que sofreu apenas um gol. O feito da vez, para afirmar o bom início de temporada, foi a vitória de 2 a 0 no clássico contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão, interrompendo invencibilidade do rival.

Um dos líderes do elenco do América-MG, o zagueiro Éder, que teve algumas propostas e sondagens de clubes do Brasil e de fora, mas permaneceu no clube, vibra com a boa fase. O que pode até ser visto como uma surpresa para muitos, ele prefere vincular ao trabalho que tem sido desenvolvido pela nova comissão técnica, comandada por Cauan de Almeida, que era auxiliar de Mano Menezes no Corinthians, mas aceitou a proposta para seu primeiro trabalho como treinador de um time profissional.

“Sabemos que é tudo muito novo, com uma comissão técnica nova e muitos jogadores novos, mas estamos conseguindo assimilar o mais rápido possível o que tem sido pedido. É apenas o início de um trabalho, mas é algo que nos motiva para dar sequência e buscar os resultados. É gratificante chegar no clube, fazer o que é determinado e conseguir replicar nos jogos. Um início bem promissor para todos nós”, analisou Éder.

Éder quer estadual perfeito, para esquecer mancha do América-MG em 2023

Aliás, o ano de 2023 terminou de forma muito triste e decepcionante para o torcedor do América-MG. Afinal, aconteceu a queda do clube para a Série B do Brasileiro. Contudo, todos têm a plena consciência de que o principal objetivo de 2024 é retornar à elite do futebol. Assim, começar o Estadual de maneira tão promissora é um combustível que faz com que o elenco acredite no seu potencial. Daqui a menos de duas semanas, no dia 28, a estreia na Copa do Brasil, contra o Maringá, será outro grande teste para esse grupo.

“O bom nisso tudo é que estamos crescendo como equipe, o coletivo está bem forte. Individualmente falando, estou me sentindo muito seguro e cada vez melhor. E percebo a mesma coisa em cada um dos meus companheiros. E a tendência é só evoluirmos. Como disse, tem tudo para ser um ano muito bom para a gente, de reconstrução, em que buscaremos novamente o acesso à Série A. Depende de nós e faremos por onde. Que o torcedor continue ao nosso lado”, finalizou Éder.

