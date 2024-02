João Paulo acredita em título do Paulistão com o Santos

Um dos jogadores mais experientes, o goleiro João Paulo tem uma linda história no Santos. O jogador passou por momentos bons, ruins, mas agora quer o maior auge da sua carreira: conseguir conquistar um título com a camisa do Peixe. E após vencer o São Paulo, na última quarta-feira (14), no Morumbis, o arqueiro acredita que o Paulistão está ao alcance do Alvinegro Praiano.

“Claro, tem que sonhar, é um dos nossos objetivos. Quando nos apresentamos, o nosso presidente e o Carille falaram que nosso objetivo era o título do Paulista, mas primeiro tinha que classificar, ir passando de fase, para não atropelar os processos. A torcida pode sonhar sim e nós temos que sonhar também”, disse João Paulo.

Contudo, o goleiro entende que existe times mais preparados para a disputa da competição. João Paulo vê Palmeiras e São Paulo na frente, mas quer aproveitar este tempo para evoluir e conseguir o primeiro lugar na classificação geral.

“O São Paulo e o Palmeiras vêm de anos de trabalho. Desde quando começamos o Paulista, não tivemos uma pausa para trabalhar. Agora que vamos ter e esperamos trabalhar para evoluir e chegar no mata-mata disputando de igual para igual com nossos adversários”, disse o arqueiro, que prosseguiu:

“Nosso primeiro objetivo era classificar. A gente está em um começo de temporada muito bom, conseguirmos o objetivo da classificação e agora vamos focar na classificação geral também, que vai ser vantajoso nas fases finais”.

