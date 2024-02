Corinthians anuncia a contratação de Matheus França

Após uma longa novela, o Corinthians, enfim, anunciou a contratação do lateral-direito Matheus França, que estava no Flamengo. O clube do Parque São Jorge pagará 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) e 1 milhão na mesma moeda (metas a serem atingidas). O jogador assinou contrato com o Timão até o fim de 2028. A multa rescisória dele é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para clubes do exterior.

O anúncio acontece após uma longa negociação. Inicialmente, o Timão queria o jogador por empréstimo. Após um acerto verbal com o Flamengo, o lateral se apresentou ao Corinthians e chegou a participar de treino aberto com o uniforme alvinegro. Contudo, os dois clubes tiveram divergências nas cláusulas do contrato e o negócio se deu por encerrado, com o atleta voltando ao Rio de Janeiro.

Aliás, o Corinthians chegou a emitir uma nota oficial, dizendo que estava desistindo das negociações, por causa de um impasse. Entretanto, retomou as conversas dias depois, determinado a adquirir o lateral em definitivo. O Botafogo também quis contratar Matheus França, mas o atleta tinha um desejo de vestir a camisa alvinegra.

Desde 2019 no Flamengo, o lateral vinha sem espaço no elenco rubro-negro, tendo se tornado a terceira opção para a posição. No Rubro-Negro, fez 153 partidas e marcou quatro gols. Desde 2019, o lateral conquistou oito títulos no profissional: um Brasileiro, uma Libertadores, dois Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

