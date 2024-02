Brentford x Liverpool: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League e tem líder em campo. O Liverpool visita o Brentford às 9h30, neste sábado (17), no Estádio Gtech Community, pela partida de abertura da 25ª rodada do Campeonato Inglês. Somente a vitória fora de casa mantém os Reds na liderança isolada da competição, sem riscos de serem ultrapassados pelo vice-líder Manchester City.

Como chega o Brentford

Na 14ª posição com 25 pontos, o Brentford vive uma temporada de altos e baixos na Premier League. No entanto, a equipe vem de uma boa vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, fora de casa, e chega com moral para tentar surpreender os líderes da competição.

Além disso, o técnico Thomas Frank poderá contar com os retornos de Yoane Wissa e Frank Onyeka, que representaram as seleções do Congo e da Nigéria, respectivamente, na Copa Africana de Nações.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool chega como o time que detém a melhor campanha da Premier League e precisa da vitória fora de casa para não arriscar perder a liderança nesta rodada. Isto porque os Reds lideram a competição com 54 pontos, dois a mais que o vice-líder Manchester City, que por sua vez tem uma partida a menos devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado.

Apesar da boa campanha, o técnico Jurgen Klopp está tendo que lidar com uma série de baixas devido a lesões. A mais recente delas fica por conta de Alexander-Arnold. Salah continua em tratamento de lesão sofrida durante a Copa Africana de Nações, mas Alisson e Joe Gomez voltaram após se recuperarem de gripe.

Por fim, o jovem Conor Bradley também retorna ao clube após ficar de fora dos dois últimos jogos da equipe devido ao falecimento do pai no início deste mês.

Brentford x Liverpool

25ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 17/02/2024, às 9h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gtech Community, em Brentford (ING)

Brentford: Flekken; Nathan Collins, Ethan Pinnock, Ben Mee e Mads Roerslev; Mathias Jensen, Christian Norgaard, Vitaly Janelt e Sergio Reguilón; Neal Maupay e Ivan Toney. Técnico: Thomas Frank

Liverpool: Alisson; Conor Bradley, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Wataru Endo e Curtis Jones; Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp

Onde assistir: Star+

