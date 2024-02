Botafogo confirma lesão de Luiz Henrique na panturrilha esquerda

O receio que Botafogo tinha em perder Luiz Henrique se confirmou. Isso porque o atacante passou por exames de imagem para saber a gravidade da lesão na panturrilha esquerda. O clube confirmou a lesão em comunicado, nesta sexta-feira (16).

Confira o comunicado do Alvinegro

O Botafogo informa que, após a realização de exames de imagem na manhã desta sexta-feira (16), o atleta Luiz Henrique foi diagnosticado com lesão na panturrilha esquerda e está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O atleta será reavaliado semanalmente.

O Glorioso não anunciou o nível do grau da lesão e o período de recuperação. Mesmo assim, a tendência é a de que o jogador seja desfalque no clássico com o Vasco, no próximo domingo (18), no Nilton Santon. Vale relembrar que a equipe tem uma sequência decisiva pela frente. Assim, o maior temor da comissão técnica é não poder contar com Luiz Henrique nas partidas da segunda fase da pré-Libertadores.

O atleta sofreu a lesão no último compromisso do Alvinegro, em que venceu o Volta Redonda por 3 a 0. Na oportunidade, ele iniciou o jogo no banco de reservas, entrou no intervalo. Posteriormente, o atacante sentiu o incômodo na panturrilha esquerda na segunda etapa e precisou deixar o gramado.

Expectativa no Botafogo com a chegada de Luiz Henrique

A chegada de Luiz Henrique pelo Botafogo foi recheada de expectativa. Afinal, o atacante é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O clube de General Severiano pagou 20 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Real Betis, da Espanha.

No mercado, o Alvinegro superou a concorrência de Flamengo, Fluminense, Corinthians e clubes do exterior. Inclusive, há, também, uma discussão sobre o período de permanência dele no clube. Sua continuidade depende do desempenho do Glorioso na Libertadores.

