Manchester City x Chelsea: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande na Premier League. City e Chelsea se enfrentam às 14h30, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola segue na caça ao líder Liverpool, enquanto os Blues ainda sonham com uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega o Manchester City

Em grande fase na temporada, o City, apesar de estar na vice-liderança, depende apenas de suas forças para assumir a primeira posição. Isto porque, a equipe está com apenas dois pontos a menos que o Liverpool e tem um jogo a menos devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado. Ou seja, se vencer esses compromissos, o City retoma a liderança do Campeonato Inglês.

Além disso, o City vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Copenhagen, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions e encaminhou a classificação para seguir rumo ao bicampeonato.

No entanto, Guardiola pode enfrentar problemas na escalação para enfrentar o Chelsea. Bernardo Silva e Grealish saíram com dores na partida contra o Copenhagen e aparecem como dúvidas para o clássico deste sábado.

Como chega o Chelsea

Em mais uma temporada decepcionante para seus torcedores, o Chelsea não está na disputa por títulos europeus e longe da parte de cima da tabela da Premier League. A equipe aparece na 10ª posição, com 34 pontos, sendo 12 a menos que o Aston Villa, primeiro time dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

No entanto, os Blues estão concentrados na decisão da Copa da Liga Inglesa, quando encara o Liverpool na grande final no próximo dia 25.

Além disso, o Chelsea vem de uma vitória sobre o Crystal Palace por 3 a 1, fora de casa, no clássico londrino, que encerrou uma sequência de duas derrotas na Premier League. Por fim, o técnico Mauricio Pochettino segue com os desfalques de Cucurella, Badiashile, Reece James e Fofana, todos lesionados.

Manchester City x Chelsea

25ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 17/02/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias e Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva (Matheus Nunes) e Kevin De Bruyne; Phil Foden, Jérémy Doku e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Chelsea: Djordje Petrović; Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva e Ben Chilwell; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Conor Gallagher; Raheem Sterling, Nicolas Jackson e Cole Palmer. Técnico: Mauricio Pochettino.

Onde assistir: ESPN e Star+

