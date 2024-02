Ferj diz que pedido do Vasco por arbitragem de fora do Rio é ‘sem propósito’

O Vasco enviou um ofício à Ferj solicitando arbitragem Fifa de fora do Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo, no próximo domingo, às 16h, no Nilton Santos. No entanto, a entidade recusou o pedido cruz-maltino e ressaltou que tal ato é “completamente sem propósito”

Como segunda opção, o clube carioca pediu o reagendamento da partida. Isso aconteceria para que o pedido, que “visa a melhoria da qualidade e a garantia de uma arbitragem justa”, fosse atendido.









Além disso, o clube carioca reafirmou seu compromisso de “trabalhar em parceria com a Ferj para buscar meios de melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições”. Por outro lado, a federação emitiu uma nota em que destaca que o pedido está fora de qualquer cogitação.

Confira a nota oficial da Ferj

Ao Vasco da Gama SAF,

O pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro. Afirmar como justo arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito. E, mais uma vez, a FERJ reforça que as portas estão abertas ao Vasco e todos os filiados para qualquer debate.

