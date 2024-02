Coronado chega ao Brasil para assinar com o Corinthians

O meia-atacante Igor Coronado, de 31 anos, chegou a São Paulo nesta sexta-feira (16) para sacramentar o acerto com o Corinthians. Apó9s ser recepcionado no aeroporto por fãs e funcionário do clube, ele deverá ser anunciado brevemente como novo reforço.

“É um sonho para qualquer jogador, ainda mais com a minha trajetória, de uma carreira inteira fora do Brasil e voltar para um clube gigantesco. O Corinthians é muito especial, mas pés no chão. Tenho de ir para o clube agora direto, tem os últimos detalhes, os exames médicos. Estou ansioso, mas tenho de ficar quietinho”, afirmou Coronado.

Igor Coronado desembarcou em São Paulo. NO entanto, ainda passará por exames médicos para em seguida, se aprovado, assinar o contrato de duas temporadas.

“Ainda não vou estar 100%. Porém, é necessário pouco tempo de trabalho. Mas isso é algo que vou falar internamente com o clube e acertar os detalhes. Mas pode ter certeza que vou dar o máximo para estar logo à disposição”, disse ele.

Nascido no Paraná, Igor Coronado nunca jogou profissionalmente no Brasil. Ele, assim, chega para realizar o sonho de atuar em seu próprio país.

“Realmente é um sonho. A hora que surgiu a possibilidade de atuar no Corinthians, as coisas aconteceram muito rápido. O coração falou mais alto. Mas, como disse antes, tenho de manter os pés no chão, porque tem os últimos detalhes. Vou direto para o clube e tomara que tenha novidades de tarde”, disse o meia.

Coronado desembarcou no Brasil com 48 malas. Elas cruzaram o saguão do aeroporto em seis carrinhos e mais cinco funcionários do aeroporto para ajudar a carregar a bagagem.

