Fluminense pode ter Douglas Costa como titular e volta de John Kennedy

Desde da reapresentação da equipe principal, Fernando Diniz tem alternado entre titulares e reservas visando a decisão da Recopa Sul-Americana contra a LDU, do Equador. Na próxima rodada, o Tricolor mede forças com o Madureira, neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, o comandante utilizará os reservas, mas contará com o retorno de uma peça importante.

Trata-se de John Kennedy, que estava com a seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico, ao lado de Alexsander. Além disso, Eduardo Barros, que comandará a equipe, pois Diniz foi expulso diante do Vasco, terá a volta de Gabriel Pires, recuperado de lesão. Entre os titulares, Douglas Costa também deve ter uma chance de começar jogando. A informação é do portal ‘ge’.

No momento, O Fluminense ocupa a segunda colocação, com 18 pontos, enquanto o Madureira é o oitavo, com 10. Os comandados de Fernando Diniz estão empatados com o Flamengo, porém o rival tem um saldo melhor.

Por fim, este será o último teste tricolor antes de enfrentar a LDU pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Equador.

