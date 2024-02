Vasco pede impugnação da partida contra o Fluminense

O Vasco protocolou, nesta sexta-feira (16), no TJD o pedido de impugnação da partida contra o Fluminense. De acordo com o clube carioca, a solicitação tem como finalidade “anular os efeitos dos cartões aplicados” no jogo da última quarta-feira (14). Além disso, traz críticas à arbitragem do Campeonato Carioca.

“Os erros de direito que vem sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves, dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros e contaminam a integridade dos resultados”, diz a nota do Vasco.

Na última quarta-feira (14), o árbitro Bruno Mota Correia aplicou cinco cartões ao Vasco. Ele expulsou Medel e deu cartão amarelo para João Victor, Zé Gabriel, Payet e Vegetti.

Próximos passos

Depois do empate, o Cruz-Maltino não enviou representantes à sede da Ferj para reunião que definiu o árbitro do clássico contra o Botafogo. A SAF solicitou arbitragem Fifa de fora do Rio de Janeiro, mas não teve o pedido atendido pela federação. Para que um jogo seja impugnado, é preciso que haja um erro de direito. Além de que tenha sido “relevante o suficiente” para o resultado final. A parte contrária tem dois dias para se pronunciar antes do processo ser encaminhado à procuradoria do TJD, que terá o mesmo prazo. Por fim, o Vasco também reclama da não marcação de pênaltis. Além disso, também da anulação de um gol, que se deu pela linha de impedimento do VAR. Confira a nota oficial do Vasco “O Vasco da Gama reitera seu compromisso de trabalhar em parceria com clubes e federações na melhoria da qualidade da arbitragem de forma perene e sustentável pelo bem do futebol e campeonato carioca. No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, informa que protocolou no TJD pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras, que geraram consequências danosas ao clube. Os erros de direito que vem sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves, dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros e contaminam a integridade dos resultados e o potencial do campeonato em si”.

