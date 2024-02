São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o RB Bragantino neste sábado (17), às 18h, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista busca se recuperar na competição, após perder dois jogos seguidos (0 a 2 Ponte Preta e 0 a 1 Santos). Além disso, a equipe é o líder do Grupo D, mas está ameaçado por Novorizontino e São Bernardo. Por outro lado, o Massa Bruta é o primeiro colocado do Grupo C, mas também não está nada tranquilo. Afinal, Inter de Limeira, Mirassol e Corinthians também brigam ferozmente por uma vaga no mata-mata.

Onde assistir:

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max

Como chega o São Paulo?

O técnico Thiago Carpini terá cinco desfalques importantes para o duelo contra o Massa Bruta. Afinal, o atacante Lucas com uma lesão na coxa esquerda e o veterano Rafinha com dores no tendão da perna esquerda, estão fora. Além disso, Igor Vinícius (edema na coxa direita), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) e Moreira (dores na coxa direita) também estão no departamento médico. Assim, o treinador deve improvisar novamente Bobadilla na lateral-direita. No ataque, é possível que tenha outras mudanças no setor.

Como chega o RB Bragantino?

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha deve ter praticamente força máxima para o duelo no Morumbis. Afinal, o RB Bragantino não tem nenhum jogador fora por suspensão. Além disso, Matheus Fernandes, que voltou a atuar contra a Ponte Preta, pode começar o jogo entre os titulares. Assim, Raul deve ir para o banco de reservas. Por fim, Leo Ortiz, que negocia com o Flamengo, segue atuando normalmente pelo Massa Bruta.

SÃO PAULO X RB BRAGANTINO

Nona rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 17/02, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Bobadilla, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Ferreirinha e Erick; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Léo Ortiz, Douglas Mendes e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

