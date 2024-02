Grêmio anuncia a contratação do atacante Cristian Pavón

Tem reforço chegando no Grêmio. Afinal, nesta sexta-feira, o Imortal anunciou a contratação do atacante Cristian Pavón, que estava no Atlético-MG. O argentino de 28 anos, que se destacou com a camisa do Boca Juniors (ARG), é o sétimo reforço do time de Porto Alegre para 2024.

O Grêmio não divulgou valores, mas, segundo o “ge”, o preço da compra foi de 4 milhões de dólares (quase R$ 20 milhões). O Imortal ficará com 85% dos direitos do atacante, enquanto o Galo seguirá com os 15% restantes.

O nome de Pavón já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa forma, ele será regularizado no Campeonato Gaúcho e ficará livre para reforçar o time de Renato Portaluppi.

Ainda não se sabe, porém, se ele irá para o confronto deste sábado, contra o Santa Cruz, pelo Gauchão. Caso não jogue, a expectativa é de que Pavón apareça diante do clássico com o Internacional, no dia 25.

Antes de Pavón, o Grêmio anunciou outros seis reforços. São eles: Agustín Marchesín, Dodi, Yeferson Soteldo, Diego Costa, Du Queiroz e Mayk.

