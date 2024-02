Inter de Milão goleia Salernitana e segue na liderança do Italiano

A passos largos para o título do Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu a Salernitana por 4 a 0 nesta sexta-feira (16), no estádio San Siro, e abriu 10 pontos de vantagem para a vice-líder Juventus. Thuram, Lautaro Martínez e Dumfries balançaram a rede na primeira etapa, enquanto Marko Arnautovic completou a goleada nos acréscimos do jogo. Além disso, o jogo marcou a estreia do técnico Liverani no comando da Salernitana, lanterna do Calcio.

Dessa maneira, a Inter chegou aos 63 pontos e disparou na tabela. A vantagem para a Juve agora é de 10 pontos, mas a Velha Senhora ainda joga nesta 25ª rodada, quando visita o Verona neste sábado (17), às 14h.

Ao mesmo tempo, a Salernitana ainda não venceu nenhuma partida em 2024 e segue na lanterna do Italiano com apenas 13 pontos. Além disso, a Sassuolo, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, aparece com 20, e duas partidas a menos.

Barcelona prepara área VIP em novo Camp Nou

Por outro lado, a Inter de Milão venceu todos os seus compromissos no Campeonato Italiano neste ano e chegou à sexta vitória consecutiva no Calcio.

Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (16/2)

Torino 2×0 Lecce

Inter de Milão 4×0 Salernitana

Sábado (17/2)

Napoli x Genoa – 11h

Verona x Juventus – 14h

Atalanta x Sassuolo – 16h45

Domingo (18/2)

Lazio x Bologna – 8h30

Udinese x Cagliari – 11h

Empoli x Fiorentina – 11h

Frosinone x Roma – 14h

Monza x Milan – 16h45

