Villarreal e Getafe abrem rodada do Espanhol com empate

A 25ª rodada do Campeonato Espanhol começou com um empate. Afinal, nesta sexta-feira, o Villarreal recebeu o Getafe no Estádio de la Cerámica, e as equipes ficaram no 1 a 1. Nemanja Maksimovic abriu o placar para os Azulones, mas Alberto Moreno evitou a derrota do Submarino Amarelo.

Dessa forma, com o resultado, nenhum dos dois times têm muito o que celebrar. O Getafe chegou aos 34 pontos e segue na décima colocação, enquanto o Villarreal tem 26, em 13º, mas com possibilidade de perder a posição até o fim da rodada.

Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo, com mais chances criadas, mas o time visitante que foi para o intervalo vencendo. Aos 24, Greenwood levantou bola na área em cobrança de falta, e a zaga do Villarreal tentou afastar. A sobra ficou com Maksimovic, que chutou forte para balançar as redes.

Na etapa final, precisando do resultado, o Villarreal pressionou o Getafe desde o início e conseguiu a igualdade. Aos 11, após chute de fora da área, a bola desviou na marcação do Getafe e sobrou limpa na segunda trave. Alberto Moreno dominou e chutou forte no canto para empatar a partida.

Villarreal e Getafe voltam a campo na próxima semana, mais uma vez pela La Liga. O Submarino Amarelo encara a Real Sociedad, fora de casa, enquanto os Azulones têm compromisso com o Barcelona, na Catalunha.

