Santos entrega projeto da nova Vila Belmiro à prefeitura

Nesta sexta-feira (16), o Santos e a WTorre entregaram à prefeitura de Santos o projeto da nova Vila Belmiro. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito, Rogério Santos, contando com a presença de dirigentes do Peixe.

Com o projeto em mãos, a Secretaria de Infraestrutura e Edificações da Prefeitura irá analisar a obra. Posteriormente, passará à análise às Secretarias de Meio Ambiente, Saúde e CET, para a legalização do projeto de licenciamento do projeto.

“Esta é a Vila mais famosa do mundo e o projeto é um desejo antigo do torcedor, da altura que merece, irá trazer muitos benefícios. É prioridade para o município, com um interesse público muito grande. Vai gerar empregos e transformará nossa realidade no turismo e no entretenimento. É importante essa ação do Santos, com apoio total do governo municipal, para que seja analisada o mais rápido possível”, disse o prefeito Rogério Santos.

O projeto da ‘Nova Vila’, tocado pela WTorre, prevê o aumento da capacidade do Estádio Urbano Caldeira para 30.108 pessoas. Aliás, a área a aproveitar é de quase 80 mil km² e ainda conta com a construção de 27 lojas internas e outras 36 externas. A obra está orçada em cerca de R$ 300 milhões.

