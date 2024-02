Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Espanhol 2023/24. Afinal, neste sábado, o Barcelona visita o Celta de Vigo pela 25ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio de Balaídos, na região da Galícia, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o Celta de Vigo

O time galego briga contra o rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória. Com apenas 20 pontos, o Celta está na 17ª colocação, uma posição acima do Z3. A missão neste sábado, porém, não será das mais fáceis para os comandados de Rafa Benítez.

Como chega o Barcelona

Com chances mínimas de título, o clube catalão está em terceiro, com 51 pontos, a dez do líder Real Madrid. Dessa forma, o objetivo principal agora é seguir no G4 para garantir vaga na próxima Champions League. O time de Xavi, entretanto, vem oscilando na temporada.

CELTA DE VIGO X BARCELONA

La Liga 2023/24 – 25ª rodada

Data e horário: 17/02/2024, 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP)

CELTA DE VIGO: Guaita; Tapia, Unai Núñez e Domínguez; Manquillo, Jailson, Beltrán e Ristic; Allende (Mingueza), Larsen e De la Torre. Técnico: Rafa Benítez

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez (Cubarsí) e João Cancelo; De Jong, Gündogan e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha (Christensen). Técnico: Xavi Hernández

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana

Assistentes: José Carlos Escuela Melo e Ignacio Alonso López

VAR: Valentín Pizarro Gómez

