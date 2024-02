Atlético de Madrid x Las Palmas: onde assistir e escalações

Dando sequência à 25ª rodada de La Liga, iniciada nesta sexta (16) com empate entre Villarreal e Getafe (leia aqui), o Atlético de Madrid (quarto) recebe o Las Palmas (oitavo), no Cívitas Metropolitano, em Madri.

A partida, a ser disputada às 10h (de Brasília) deste sábado (17), é a última do Atleti antes do duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão.

O Atleti vem na quarta posição de La Liga, já 13 longínquos pontos atrás do líder e rival Real Madrid, porém. E o time de Diego Simeone precisa, então, se recuperar na temporada, visto que vem de três tropeços consecutivos (dois por La Liga e um pela ida da semifinal da Copa do Rei).

Para o jogo contra o Las Palmas, contudo, Simeone ganhou novos problemas para lidar. Gabriel Paulista está fora de combate, assim como Álvaro Morata, que só deverá retornar no fim do mês. Memphis Depay deverá substituí-lo neste sábado.

Oitavo em La Liga, o time treinado por Javier García Pimienta vem em alta. Venceu o Valencia por 2 a 0 na última rodada e, então, vê mais de perto uma possibilidade de voltar à ligas europeias pela primeira vez desde 1977/78.

Isso pois apenas três pontos separam Los Amarillos da sexta posição, que garante vaga na Conference League. O Betis é quem está por lá no momento. Olho em Kirian Rodríguez, artilheiro do time em La Liga, com cinco gols.