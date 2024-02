Heidenheim x Leverkusen: onde assistir e escalações

Com campanha fantástica e vindo de uma vitória por 3 a 0 sobre o onze vezes campeão alemão seguido Bayern de Munique, o Leverkusen volta a campo neste sábado (17/2). Pela 22ª rodada do Campeonato alemão, o líder visita o Heidenheim, às 11h30 (de Brasília), na Voigt Arena.

Com 55 pontos (cinco à frente do Bayern) e único invicto na competição, o Leverkusen faz uma de suas melhores campanhas na história. Afinal, neste momento do campeonato ostenta a terceira melhor em todos os tempos no Alemão. O treinador Xabi Alonso, que completa neste sábado 500 dias no cargo, é considerado a revelação da temporada europeia. Mas o Heidenheim será um osso duro. Afinal, o time não perde há sete rodadas e tem 27 pontos, em décimo lugar.

Onde assistir

O Onefootball (www.oneootbal.com) transmitirá a partida.

Leverkusen tenta igualar recorde

O Leverkusen não perde há 31 jogos. Assim, se não perder o duelo deste sabado, igualará o recorde de invencibilidade de um clube alemão, que é do Bayern. Mas, para esta partida, o time segue sem o atacante Boniface, se recuperando de lesão na virilha. Além dele, não jogam o lateral-direito reserva, o brasileiro Arthur, e o apoiador argetino Palácios, ambos com dores musculares. Porém, Grimaldo, destaque na vitória sobre o Bayern se recuperou e vai para o jogo.

Um provável time: Müller; Traoré, Mainka, Gimber e Föhrenbach; Maloney, Schöppner e Dinkçi; Pieringer e Beste; Kleindienst

No Heidenheim, o treinador Frank Schmidt aposta na qualidade de Beste. Ele é terceiro melhor assistente do Campeonato alemão. Mas também conta com a eficacia ofensiva de Kleindienst para vencr o líder. Seu único desfalque é Busch, com lesão no pé-direito.

Uma provável escalação: Hrádecký; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo; Hofmann, Wirtz e Iglesias

Jogos da 22ª rodada do Alemão

Sexta-feira (16/2)

Colonia 0x1 Werder Bremen

Sábado (17/2)

Heidenheim x Leverkusen – 11h30

Darmstadt x Stuttgart – 11h30

Wolfsburg x Borussia Dortmund – 11h30

Mainz x Augsburg – 11h30

Hoffenheim x Union Berlin – 11h30

RB Leipzig x B. M’Galdbach – 14h30

Domingo (18/2)

Freiburg x Eintracht – 11h30

Bochum x Bayern – 13h30

