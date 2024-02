Ex-goleiro Victor é o novo diretor de futebol do Atlético

O ex-goleiro Victor será o novo diretor de futebol do Atlético. Com a saída de Rodrigo Caetano, que será diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a SAF do Galo decidiu por colocar o ídolo histórico do clube para ocupar o cargo que ficou vago. De acordo com a apuração do Jogada 10, a troca de função do atual gerente de futebol do Galo será anunciada nas próximas horas.

A opção caseira do Atletico se deve ao fato de que o trabalho de Victor recebe elogios no clube. Nos últimos meses da gestão de Caetano, o ex-goleiro se aproximou do dirigente. Sendo assim, a diretoria considera que o gerente se qualificou para o cargo.

Efetivação de Victor encerra especulações

A escolha por Victor encerra diversas especulações a respeito do substituto de Caetano. Nomes de Leonardo (ex-jogador da Seleção Brasileira e gerente de, entre outros clubes, o Paris Saint-Germain) e Paulo Bracks circularam. O clube, entretanto, não chegou a entrar em contato com nenhum dos dois.

