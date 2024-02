Árbitra explicará decisão do VAR aos torcedores na Supercopa Feminina

A Supercopa do Brasil Feminina, que será disputada entre Corinthians e Cruzeiro, terá uma novidade na arbitragem na Neo Química Arena. A árbitra Deborah Cecília Cruz Correia, que apita o jogo deste domingo (18), às 10h30 (de Brasília), explicará as decisões revisadas pelo VAR ao público durante a partida.

Os anúncios serão realizados pelo microfone que o árbitro já utiliza. A comissão de arbitragem da CBF recebeu a aprovação da Fifa para implementar a medida. Recenbtemente, no Mundial de Clubes da entidade, houve teste do equipamento de comunicação da decisão. O plano da comissão é adotar este processo na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF, explicou como o procedimento se dará por parte dos árbitros.

“São palavras simples, sem muita complicação, é a decisão final. Ele (ou ela) vai explicar o motivo e qual a decisão tomada. É um passo adiante, dá mais transparência. Quem está no campo precisa saber (o que aconteceu no lance). É um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. O uso dessa ferramenta humaniza a figura do árbitro, pois dá a ele o poder de explicar sua decisão final”, declarou Seneme.

A equipe de arbitragem da partida terá a árbitra Deborah Cecília Cruz Correia e as assistentes Barbara Roberta da Costa Loiola e Maira Mastella Moreira. Na cabine do VAR, o árbitro de vídeo será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, acompanhado da assistente Andrea Izaura Maffra Marcelino. Péricles Bassols será o observador de VAR.

