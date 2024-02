Fortaleza entra para seleto grupo composto por 20 clubes: GFA

O Fortaleza é o novo integrante da Global Football Alliance (GFA), seleto grupo composto por 20 times ao redor do mundo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16) pelo site oficial do clube.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, falou sobre a aderência ao grupo, estabelecido em 2020, e que conta com integrantes de 20 países de seis continentes diferentes.

“O Fortaleza foi escolhido pela GFA. Isso é motivo de orgulho, de honra, para nós que fazemos o clube. Estar em um grupo seleto com representantes do mundo inteiro para trocar experiência, práticas, conhecimento e informação sempre visando o crescimento do Fortaleza Esporte Clube”, disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O franco-argelino Bernard Caiazzo, Presidente e Fundador do GFA, também falou sobre o acordo com o Tricolor de Aço. Ele, aliás, também é presidente do Saint-Étienne, um dos 20 clubes do grupo.

“Estar no país do futebol é uma honra. Através do Fortaleza, chegamos ao Brasil e queremos ultrapassar barreiras, entender como se faz uma boa gestão em um lugar que respira esse esporte, e desenvolver boas práticas que ajudem os demais clubes desse nosso projeto”, explicou Caiazzo.

Primeiro brasileiro

O Fortaleza é, assim, apenas o terceiro time sul-americano a adentrar tal grupo. O Cienciano, do Peru, e o Universidad Católica, do Chile, são os outros times da América do Sul.

11 das equipes são europeias. As outras nove estão espalhadas através dos outros cinco continentes.

O grupo conta com os seguintes clubes: Saint-Étienne (FRA), Paradou AC (ARG), New England Revolution (EUA), Wolfsburg (ALE), AZ Alkmaar (HOL), Toluca (MEX), Villarreal (ESP), Standard Liège (BEL), Kawasaki Frontale (JAP), Crystal Palace (ING), FK Bodø/Glimt (NOR), AEK (GRE), Cienciano (PER), Jamshedpur FC (IND), Hellas Verona (ITA), Lech Poznań (POL), Vitória Sport Clube (POR), Universidad Católica (CHI) e Caracas FC (VEN).

