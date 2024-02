Fluminense x Vasco: TJD-RJ rejeita pedido de impugnação do clássico

Segue tudo como está. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) rejeitou o pedido do Vasco, que tentou a impugnação do clássico com o Fluminense, realizado na última quarta-feira. Dessa forma, o resultado de 0 a 0 e as decisões em campo continuam valendo.

Nesta sexta-feira, em nota, o Cruz-Maltino informou que entrou com o pedido no TJD-RJ por não concordar com decisões da arbitragem. A principal reclamação do Vasco, afinal, era sobre os cartões aplicados a Gary Medel (vermelho) e João Victor (amarelo). Dessa forma, ambos estão suspensos para o clássico de domingo, diante do Botafogo.

Renata Mansur, presidente do TJD-RJ, disse que a participação de Vasco e Fluminense na escolha do juiz Bruno Mota é justificativa para não haver impugnação. O “ge” deu a informação primeiramente. Além disso, ela citou também a contratação de uma empresa que avalia a arbitragem do campeonato e afirmou que “não houve erro de direito apto a ensejar a anulação da partida”.

Além de tentar cancelar a partida, o Vasco pediu que o árbitro do clássico de domingo fosse da Fifa e de fora do Rio de Janeiro. A Ferj, porém, rebateu o Cruz-Maltino e não atendeu ao desejo. O escolhido para apitar a partida contra o Botafogo foi Wagner do Nascimento Magalhães.

