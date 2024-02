Troca do gramado do Allianz Parque já começou; veja imagens

Após uma longa espera, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, está muito perto de ser novamente liberado para os jogos. O gramado anterior já foi todo retirado e o novo piso deverá ser instalado nos próximos dias. As primeiras imagens de como está a casa alviverde vazaram nesta sexta-feira (16), através das redes sociais.

A mudança no gramado do Allianz Parque aconteceu devido a um pedido do próprio Palmeiras. Nos primeiros jogos do ano, o termoplástico que revestia o gramado sintético derreteu e comprometeu o estado do campo. Assim, o clube exigiu que a WTorre, que gerencia o estádio, providenciasse a troca do gramado. O prazo para a conclusão desta mudança é a próxima terça-feira.

Mesmo assim, ainda não será possível o Verdão voltar a jogar em casa no curto prazo. A equipe enfrentará Corinthians e Mirassol, as duas partidas seguintes como mandante, em Barueri. Afinal, mesmo que o gramado esteja pronto no dia 20, a equipe e a comissão técnica ainda precisarão de algum tempo para se adaptar às novas condições do piso. Então, ainda não há prazo certo para que o plantel volte a treinar e jogar no local.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.