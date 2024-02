Vasco acerta empréstimo de Miranda para o Amazonas

O zagueiro Miranda está de partida para Manaus. Nesta sexta-feira (16), o Vasco oficializou sua saída para o Amazonas, onde o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. A princípio, o jogador de 24 anos irá por empréstimo até o meio do ano. Entretanto, há um pré-contrato para que ele fique até o fim de 2024.

O período do empréstimo coincide com o término do contrato definitivo de Miranda com o Gigante da Colina. Desse modo, isso significa que não há planos para seu retorno a São Januário.

Zagueiro estava no Vasco desde 2018

Durante o período de empréstimo, o Vasco assumirá metade do salário do atleta. Miranda, que integra o elenco profissional do clube desde 2018, passou por altos e baixos em seu desempenho técnico. Em 2021 e 2022, entretanto, viveu seu pior momento por conta de uma suspensão por doping.

Com poucas oportunidades sob o comando de Ramón Díaz, Miranda chegou a jogar na equipe titular durante o início do Campeonato Carioca deste ano, porém não conseguiu se destacar. Antes da saída do zagueiro, o Vasco já havia negociado outro jogador com o Amazonas, Cauan Barros, que foi emprestado por uma temporada.

