Matheuzinho se despede do Flamengo: ‘Fiz de tudo para honrar o maior do Rio’

O Corinthians anunciou a contratação de Matheuzinho. Nesse sentido, o jogador utilizou suas redes sociais para se despedir do Flamengo e da torcida. Em mensagem publicada no Instagram, o lateral-direito, de 23 anos, agradeceu o carinho e ressaltou que fez de tudo para honrar o clube carioca.

“Agradeço por todo o carinho e também pelas cobranças. Saibam que todas as vezes que vesti as cores do CRF , fiz de tudo pra honrar a história e tamanho do MAIOR DO RIO. (…) Espero que torçam por mim nessa nova etapa. CHEGOU A HORA DO CRIA VOAR”, escreveu o jogador em trecho da carta.

A negociação foi longa, porém o Rubro-Negro conseguiu acertar a venda do jogador ao clube paulista por por 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões na cotação atual). O Corinthians, aliás, comprou 60% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato até o fim de 2028.

Com a camisa rubro-negra, Matheuzinho disputou 153 partidas e marcou quatro gols. Dessa forma, conquistou oito títulos no profissional: um Brasileiro, uma Libertadores, dois Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.









Uma publicação compartilhada por Matheus França (@matheus34)





Confira a mensagem de Matheuzinho

“Não tive a oportunidade de me despedir da torcida e, por meio desta carta, gostaria de falar com vocês.

Cheguei ao Flamengo apenas um menino cheio de sonhos e me tornei um cria do ninho cheio de conquistas.

Sou grato por esses maravilhosos anos de muitas memórias que sempre estarão marcadas na minha história.

Agradeço por todo o carinho e também pelas cobranças. Saibam que todas as vezes que vesti as cores do CRF , fiz de tudo pra honrar a história e tamanho do MAIOR DO RIO.

Me despeço também dos meus ex companheiros de time, da direção e principalmente dos funcionários que são indispensáveis para o sucesso do clube.

E sempre falo, NO RIO NÃO TEM OUTRO IGUAL…

Mais uma vez obrigado e espero que torçam por mim nessa nova etapa.

CHEGOU A HORA DO CRIA VOAR …

Obrigado,

Matheus F… pra vocês o Matheuzinho

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.